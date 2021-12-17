Рим, , 22:45 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 17 декабря, в Италии умерли 135 421 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 120 (днем ранее — на 123), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Число подтвержденных носителей выросло на 28 632 (днем ранее — на 26 109). Это самый высокий показатель за весь 2021 год.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 336 795 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены 331 968 человек (на 14 038 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,04 миллиона человек (более 76,4% населения страны).