Рим, 17 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 17 декабря, в Италии умерли135 421человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на120(днем ранее — на123), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на28 632(днем ранее — на26 109). Это самый высокий показатель за весь 2021 год.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 336 795 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены331 968человек (на14 038больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,04 миллионачеловек (более 76,4% населениястраны).