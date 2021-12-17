В Смоленской области принят бюджет на 2022 год
Смоленск, 17 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Бюджет Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят 17 декабря на заседании Смоленской областной думы шестого созыва, проект закона внес губернатор Алексей Островский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
В первом чтении проект закона об областном бюджете был принят 25 ноября подавляющим большинством голосов. Ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок, о чем сообщил заместитель губернатора Алексей Гусев.
В соответствии с уточненными параметрами доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме 59 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше первоначальной цифры. Основной вклад в доходную часть внесут налоговые и неналоговые поступления — их сумма в 2022 году составит 41,5 млрд рублей.
Ключевыми налоговыми доходами остаются налоги на прибыль и имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц. Как отметил вице-губернатор, все доходные источники имеют положительные темпы роста.
В 2022 году бюджет Смоленской области сохранит социальную направленность. При формировании бюджета сохранены все меры социальной поддержки смолян — на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.
В обсуждении проекта бюджета приняли участие представители политических фракций, сформированных в Смоленской областной думе.
Представитель «Единой России» Николай Мартынов отметил, что «при распределении бюджетных потоков в условиях продолжающейся пандемии перед властями региона стояли сложные задачи по соблюдению необходимого баланса во всех отраслях. Общий размер доходов с учетом трансфертов из федеральной казны теперь обозначен суммой в 59 миллиардов. «Львиная доля» поступившей помощи, а именно, 2 миллиарда рублей, направлена на достижение стратегических целей развития, что свидетельствует о крайне высокой значимости реализации национальных проектов на территории региона».
Увеличение доходной части бюджета позволило скорректировать объемы денежных средств по направлениям здравоохранения, социальной сферы, дорожно-транспортной отрасли. Также увеличено финансирование, зарезервированное на повышение качества водоснабжения — на реализацию программы выделено 910 миллионов рублей, это 180% к уровню 2021 года.
Губернатор Алексей Островский от имени администрации области выразил благодарность региональным парламентариям за поддержку бюджета во втором окончательном чтении.
Глава региона поблагодарил депутатов различных политических фракций за поддержку проекта бюджета региона.
По итогам обсуждения «за» принятие бюджета во втором чтении проголосовали 34 депутата.