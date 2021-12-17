Смоленск, 17 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Бюджет Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят 17 декабря на заседании Смоленской областной думы шестого созыва, проект закона внес губернатор Алексей Островский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

В первом чтении проект закона об областном бюджете был принят 25 ноября подавляющим большинством голосов. Ко второму чтению в документ был внесен ряд поправок, о чем сообщил заместитель губернатора Алексей Гусев.

В соответствии с уточненными параметрами доходы областного бюджета на 2022 год прогнозируются в сумме 59 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше первоначальной цифры. Основной вклад в доходную часть внесут налоговые и неналоговые поступления — их сумма в 2022 году составит 41,5 млрд рублей.

Ключевыми налоговыми доходами остаются налоги на прибыль и имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц. Как отметил вице-губернатор, все доходные источники имеют положительные темпы роста.

В 2022 году бюджет Смоленской области сохранит социальную направленность. При формировании бюджета сохранены все меры социальной поддержки смолян — на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.

В обсуждении проекта бюджета приняли участие представители политических фракций, сформированных в Смоленской областной думе.

«Хочется отметить, что ко второму чтению проект сохраняет свою социальную направленность. По-прежнему сохранен комплекс мероприятий по охране здоровья матери и ребенка, региональный проект по финансовой поддержке семей при рождении детей, что поможет стимулировать рождаемость в столь непростое время. Областная государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия включает в себя создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, в рамках которой будут предоставляться агро-стартапы, гранты на развитие семейных ферм и иных направлений. Они помогут сделать шаг вперед к большей эффективности работы фермерских хозяйств. А субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники дадут необходимый импульс для перевооружения и обновления парка техники наших фермеров. Впервые предусмотрена субсидия на развитие сельского туризма. Поддержка данного направления положительно скажется на развитии сельских территорий и туристической привлекательности нашей области в целом. Важной для развития региона является такая мера поддержки, как субсидии на проведение культуртехнических, гидромелиоративных работ, позволяющих ускорить ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения», — отметил руководитель фракции ЛДПР в Смоленской областной думе Олег Борисов.

«Важно, что доходная часть бюджета увеличилась на 2,6 млрд рублей благодаря федеральной поддержке. Главный финансовый документ продолжает сохранять свою социальную направленность, так как большая часть финансовых средств предусмотрена в рамках социального блока», — отметила руководитель фракции «Справедливой России» Ольга Калистратова.

Представитель «Единой России» Николай Мартынов отметил, что «при распределении бюджетных потоков в условиях продолжающейся пандемии перед властями региона стояли сложные задачи по соблюдению необходимого баланса во всех отраслях. Общий размер доходов с учетом трансфертов из федеральной казны теперь обозначен суммой в 59 миллиардов. «Львиная доля» поступившей помощи, а именно, 2 миллиарда рублей, направлена на достижение стратегических целей развития, что свидетельствует о крайне высокой значимости реализации национальных проектов на территории региона».

Увеличение доходной части бюджета позволило скорректировать объемы денежных средств по направлениям здравоохранения, социальной сферы, дорожно-транспортной отрасли. Также увеличено финансирование, зарезервированное на повышение качества водоснабжения — на реализацию программы выделено 910 миллионов рублей, это 180% к уровню 2021 года.

Губернатор Алексей Островский от имени администрации области выразил благодарность региональным парламентариям за поддержку бюджета во втором окончательном чтении.

«Благодарю Вас, уважаемый Игорь Васильевич, уважаемых депутатов, представляющих четыре фракции Смоленской областной думы действующего созыва, за поддержку бюджета, внесенного администрацией региона. Его формирование нам в этом году давалось особенно сложно — в тяжелейших условиях пандемии, через которую проходит вся страна, с учетом крайне сложного положения, в котором находится бизнес, особенно малый и средний. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы взяли на себя эту ответственность, понимая условия, в которых формировался главный финансовый документ региона. Вы видели, как мы боремся за поддержку федерального центра и смогли получить между первым и вторым чтением дополнительные финансовые средства», — отметил Островский.

Глава региона поблагодарил депутатов различных политических фракций за поддержку проекта бюджета региона.

По итогам обсуждения «за» принятие бюджета во втором чтении проголосовали 34 депутата.