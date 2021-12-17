Милан, Италия, , 22:41 — REGNUM 17 декабря на официальном сайте миланского «Интера» объявили, что контракт с 29-лентим датский атакующим полузащитником Кристианом Эриксеном был расторгнут по обоюдному согласию. Также сообщается, что Эриксен сможет попрощаться с болельщиками «нерадзурри» на одной из первых домашний игр команды в 2022-м году.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Кристиан Эриксен не выходит на поле с июня 2021 года после того, как в матче первого тура Чемпионата Европы 2020 потерял сознание. Полузащитник сборной Дании покинул стадион на карете скорой помощи. Позже у футболиста была диагностирована тахикардия.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен перейдет в датский клуб «Оденсе», в котором и начинал свою профессиональную карьеру футболиста.