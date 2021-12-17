Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Новые пакеты военной помощи Украине рассматриваются в Вашингтоне, заявил 17 декабря в Совете по международным отношениям помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Инструктор США на Украине U.S. Army

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Он рассказал, что американские власти следят за военными «потребностями» Украины и на постоянной основе планируют пакеты помощи. Затем эти пакеты могут быть задействованы или скорректированы.

Джейк Салливан «И эти пакеты активно рассматриваются».

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