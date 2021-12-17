Вашингтон, 17 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Новые пакеты военной помощи Украине рассматриваются в Вашингтоне, заявил 17 декабря в Совете по международным отношениям помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

U.S. Army Инструктор США на Украине

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Он рассказал, что американские власти следят за военными «потребностями» Украины и на постоянной основе планируют пакеты помощи. Затем эти пакеты могут быть задействованы или скорректированы.