Москва, 17 декабря, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23 900, строящиеся сейчас в Керчи, будут оснащены беспилотными надводными и подводными противоминными комплексами, сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли.

Палуба вертолетоносца

Такие роботы-минёры позволят УДК самостоятельно решать задачи противоминной борьбы, не привлекая для этого тральщики.

Оба УДК планируется оснастить комплектами безэкипажных противоминных катеров и подводных дронов. Катера будут самостоятельно искать, обнаруживать и опознавать мины, а дроны эти мины будут уничтожать. Противоминные комплексы для УДК будут полностью отечественными. На каждый УДК будет выделено по два таких комплекта.

«Вертолетоносцы проекта 23 900 планируется вооружить противоминным комплексом, состоящим из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. На борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК», — цитирует ТАСС слова источника.

Кроме того, УДК проекта 23 900 будут приспособлены для базирования ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Керчи была проведена закладка двух универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». состоялась в Керчи 20 июля 2020 года, о начале формирования корпусов пресс-служба На судостроительном заводе «Залив» начато формирование корпусов этих кораблей водоизмещением по 30 тыс. тонн.

Каждый УДК-вертолетоносец будет нести на борту 16 вертолетов и около тысячи морских пехотинцев с вооружением.