Сантьяго, , 22:59 — REGNUM Второй тур президентских выборов состоится в Чили в воскресенье, 19 декабря. Гражданам предстоит решить, кто будет занимать пост президента республики в 2022—2026 годах, сообщает чилийское информагентство La Tercera.

Хосе Антонио Каст Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

По итогам первого тура, который прошел 21 ноября, наибольшее количество голосов получили кандидат от крайне правого Христианско-социального фронта (FSC) Хосе Антонио Каст, и представитель левой коалиции «Одобряю достоинство» (AD) Габриэль Борик. В четверг, 16 декабря, кандидаты завершили свои избирательные кампании.

Хоче Антонио Каст — ультраправый консерватор, призывающий к «твердой руке» для управления Чили. В случае его избрания страну ожидает ужесточение миграционной политики. По манере публичных выступлений, отношению к миграции и лозунгу «Сделаем Чили великой страной» Каста часто сравнивают с президентом США Джо Байденом. Популярность среди населения консерватор приобрел во время массовых беспорядков 2019 года.

Габриэль Борик — 35-летний юрист, в прошлом студенческий лидер, сторонник умеренно-левых взглядов. Выступает за проведение прогрессивных реформ и новую конституцию. Оппоненты критикуют его за «радикальность взглядов» и отсутствие опыта и боятся, что Борик не справится с экономическими проблемами, нависшими над Чили. В отличие от Каста, Борик делает ставку на молодежь, а в случае победы станет самым молодым президентом в истории Чили.

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