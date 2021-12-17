Президентская гонка в Чили подходит к завершению
Сантьяго, 17 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов состоится в Чили в воскресенье, 19 декабря. Гражданам предстоит решить, кто будет занимать пост президента республики в 2022—2026 годах, сообщает чилийское информагентство La Tercera.
По итогам первого тура, который прошел 21 ноября, наибольшее количество голосов получили кандидат от крайне правого Христианско-социального фронта (FSC) Хосе Антонио Каст, и представитель левой коалиции «Одобряю достоинство» (AD) Габриэль Борик. В четверг, 16 декабря, кандидаты завершили свои избирательные кампании.
Хоче Антонио Каст — ультраправый консерватор, призывающий к «твердой руке» для управления Чили. В случае его избрания страну ожидает ужесточение миграционной политики. По манере публичных выступлений, отношению к миграции и лозунгу «Сделаем Чили великой страной» Каста часто сравнивают с президентом США Джо Байденом. Популярность среди населения консерватор приобрел во время массовых беспорядков 2019 года.
Габриэль Борик — 35-летний юрист, в прошлом студенческий лидер, сторонник умеренно-левых взглядов. Выступает за проведение прогрессивных реформ и новую конституцию. Оппоненты критикуют его за «радикальность взглядов» и отсутствие опыта и боятся, что Борик не справится с экономическими проблемами, нависшими над Чили. В отличие от Каста, Борик делает ставку на молодежь, а в случае победы станет самым молодым президентом в истории Чили.