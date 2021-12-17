Рим, , 22:35 — REGNUM Если в Италии по-прежнему будет 23 миллиона работающих граждан при почти 60 миллионах жителей страны, пенсионная система не сможет справляться с такой нагрузкой, с таким заявлением выступил в пятницу, 17 декабря, глава национального института социального обеспечения (Пенсионного фонда) Паскуале Тридико.

Флаг Италии

Нужно решать проблему «черного» рынка труда, низкой занятости в менее экономически благополучных южных регионах страны, пребывания огромного числа граждан в так называемом «пассивном» статусе (при котором те ничего не сообщают государству о своей занятости или желании обрести таковую), отметил Тридико.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).