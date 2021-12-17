Вашингтон, 17 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Сенат США 17 декабря приостановил работу до конца года, поскольку демократы не смогли договориться о принятии президентского законопроекта о внутренних инвестициях на сумму $1,75 трлн и проведении избирательных реформ, сообщает Reuters.

Beforeitsnews.com Сенат США

Из-за того, что два столь важных проекта зависли в воздухе, перед финансовыми проблемами оказались порядка 3,6 млн бедный семей, чей налоговый кредит истекает 31 декабря.

Демократы планировали включить вопрос с кредитом в законопроект Байдена, который предполагает расширение ряда социальных программ. Однако многие сенаторы уже уехали из города и дебаты в Сенате по этим вопросам возобновятся лишь в январе.

Тем временем ожидалось, что демократы достигнут соглашения. Белый дом заявил, что переговоры с сенатором-демократом Джо Манчиным, чей голос является решающим в голосовании за проект Байдена, обнадёживают.

Манчин долгое время противостоял проекту и призывал демократов замедлить темп и рассмотреть такие проблемы, как инфляция. Политик также сказал журналистам, что «не будет поддерживать многотриллионный законопроект при отсутствии большей ясности». При этом сенатор заявил, что законопроект полон бюджетных уловок.