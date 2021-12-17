Барселона, Испания, , 22:31 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Хави выразил уверенность в том, что руководству каталонского клуба удастся продлить контракт с 24-летним французским фланговым нападающим Усманом Дембеле: «Усман сказал, что ему нравится здесь. Сейчас мы ведем переговоры с его агентом. Он знает, что будет очень важным здесь игроком», — цитирует испанского тренера в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в шести матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 258 минут. После назначения Хави на пост главного тренера команды Дембеле стал регулярно выходить на поле. За последние два сезона у француза шесть забитых мячей в чемпионате Испании.

Усман Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего составляет 50 миллионов евро.