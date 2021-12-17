Белград, 17 декабря, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Граждане Сербии, принимающие 4 и 11 декабря участие в акциях протеста в защиту экологии, получают на свои домашние адреса штрафы за то, что они пешком передвигались по проезжей части. Об этом 17 декабря сообщил телеканал Н1.

Pixabay.com Акция протеста

Оштрафованные участники экологических демонстраций должны заплатить государству по 5000 динаров (около 40 евро). Среди них — простые граждане, активисты, лидеры политических партий.

Гражданин Ниша Душан Стайич рассказал телеканалу, что в оповещении, которое он получил по месту постоянного проживания, говорится, что штраф выписан на основании данных его документа, удостоверяющего личность, хотя на демонстрациях никто его не останавливал и не требовал предъявить документы.

«Я подозреваю, что здесь поработал «Большой брат», — сказал Стайич.

По словам адвоката Андрии Красича, сербское законодательство пока не разрешает использование устройств для распознавания лиц.

Напомним, что в Сербии 4 и 11 декабря прошли митинги против строительства литиевого рудника компании «Рио Тинто» в западной Сербии.