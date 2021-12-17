Москва, , 22:40 — REGNUM Германия не поддержит Россию в ее стремлении остановить расширение НАТО, но может отложить этот вопрос. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Германия не нарушит солидарности в рамках НАТО и не будет менять позицию по России и ее отношению к военно-политическому альянсу. По этой причине требования российской стороны дезавуировать решения Бухарестского саммита 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО германской стороной поддерживаться не будут, полагает эксперт.

«Не будет и никаких письменных гарантий против расширения НАТО», — заявил Борисов.

«Другой вопрос, что членство Украины и Грузии в НАТО немцы отложат своим решением в долгий ящик. Возможны, как максимум, переговоры о контроле над вооружениями» — заключил политолог.

Напомним, что представители Германии заявили о неприемлемости предложений России о нерасширении НАТО, ссылаясь на право стран на самоопределение.