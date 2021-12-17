Москва, 17 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Германия не поддержит Россию в ее стремлении остановить расширение НАТО, но может отложить этот вопрос. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Германия не нарушит солидарности в рамках НАТО и не будет менять позицию по России и ее отношению к военно-политическому альянсу. По этой причине требования российской стороны дезавуировать решения Бухарестского саммита 2008 года о включении Украины и Грузии в НАТО германской стороной поддерживаться не будут, полагает эксперт.

«Не будет и никаких письменных гарантий против расширения НАТО», — заявил Борисов.

«Другой вопрос, что членство Украины и Грузии в НАТО немцы отложат своим решением в долгий ящик. Возможны, как максимум, переговоры о контроле над вооружениями» — заключил политолог.

Напомним, что представители Германии заявили о неприемлемости предложений России о нерасширении НАТО, ссылаясь на право стран на самоопределение.