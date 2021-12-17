Скопье, 17 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В Северной Македонии 17 декабря в результате обследования 2740 образца было выявлено 327 новых носителей коронавируса, 325 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 12 пациентов с COVID-19, было выявлено еще четыре летальных исхода, произошедших ранее.

Ggia Тетово, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 220 794 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7794, 207 563 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5437.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.