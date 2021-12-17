Москва, 17 декабря, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Экономика России испытывает ряд серьезных трудностей. Об этом 17 декабря заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова.

Addthis.com Снижение ставок

Комментируя решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку до 8,5% годовых, эксперт объяснила это стремительным ростом инфляции, которая уже достигла двузначной величины. При этом восстановительный рост экономики России остался в прошлом, а доходы населения продолжают падать.

«Восстановительный рост экономики России закончился в первом полугодии 2021 года. Дальше мы стали сталкиваться с проблемами, которые стали возникать бизнеса — производительность падает, уровень жизни населения падает несмотря на то, что налогов собрали больше, чем в прошлом году. Тем не менее закредитованность населения огромная. Понятно, если налогов собрали больше, то речь идет не о количестве, а о качестве. Видимо, ужесточились нормы собираемости налогов. То есть ужесточены сборы — последнюю копейку забирают. Между тем растет инфляция и естественно Центробанк лихорадит. Повышению ключевой ставки связано с повышением инфляции», — сказала Оганова.

По её мнению, расти этот показатель будет до 2024 года, потому что экономика России входим в новый виток кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ситуацию в экономике усугубляют ограничительные меры, которые больно бьют по бизнесу.

«Поэтому, на сегодняшний день экономика находится в болезненном состоянии. Но нет возможности искусственно сдерживать цены, поэтому им все-таки следует позволить расти. Такой подход и формирует рост ключевой ставки», — отметила эксперт.