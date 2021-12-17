Санкт-Петербург, , 22:13 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга начала мероприятия по проверке причин и установлению подробностей пожара на военном корабле, строящемся на предприятии «Северная верфь», сообщает 17 декабря пресс-служба городского управления надзорного ведомства.

Пожар © ИА REGNUM

Прокуроры должны установить причины инцидента, оценить степень выполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 декабря на стапелях завода «Северная верфь» загорелся строящийся для ВМФ России корвет «Проворный» проекта 20 385.

По некоторым данным, огонь охватил почти весь корабль. Ранее сообщалось о троих пострадавших, которым уже оказана медпомощь.

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