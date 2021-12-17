Берлин, , 23:29 — REGNUM Немецкая автомобилестроительная компания Audi намерена в течение последующих шести лет приостановить производство бензиновых и дизельных автомобилей на своем основном заводе, сообщает 17 декабря немецкий журнал Spiegel.

«Всего через три года половина автомобилей, построенных в Ингольштадте, должны будут работать на электродвигателе. С 2028 года с конвейера в Ингольштадте будут сходить исключительно электромобили», — заявил официальный представитель компании.

Глава производственного совета Audi Питер Мош сообщил, что электрификация на главном заводе начнется с внедорожника среднего класса Q6 e-tron. Затем автолюбители познакомятся с электрическим преемником модели A6. Электрические прототипы сегодняшних двигателей внутреннего сгорания A3 и A4, которые в настоящий момент производятся в Ингольштадте, появятся к 2029 году.

По словам Моша, с середины десятилетия полностью электрические модели Audi будут также производиться на заводе в Неккарзульме. С 2033 года немецкая компания планирует производить автомобили внутреннего сгорания только в Китае.