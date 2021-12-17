Москва, 17 декабря, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в результате государственного переворота, инспирированного Западом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По мнению эксперта, смена в 2018 году в Армении режима Сержа Саргсяна на режим Никола Пашиняна была сменой пророссийского, при всех его недостатках, лидера на лидера абсолютно прозападного и антироссийского. Приход к власти Пашиняна в результате так называемой «бескровной революции» по сути был государственным переворотом, инспирированным Западом. Именно Запад сделал из Пашиняна «белого принца», бескомпромиссного борца с коррупцией, который сурово накажет всех взяточников. То есть Запад создал некий идеальный образ, за которым должны были пойти люди. И люди за этим образом пошли, считает эксперт.

«А дальше Запад поставил перед ним следующие задачи: 1) Максимально отдалить Армению от орбиты влияния России; 2) Вывести российскую военную базу; 3) Сдать Карабах. В этом у меня нет никаких сомнений!», — сказал политолог.

Напомним, что Никол Пашинян пришёл к власти в результате массовых оппозиционных акций протеста, проходивших в Армении в апреле-мае 2018 года.