Барселона, Испания, 17 декабря, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном трансфере 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда: «Ясно, что мы страдаем экономически, и мы должны быть реалистами, и будет нелегко усилить команду, также из-за потолка зарплаты», — цитирует испанского тренера Фабрицио Романо.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда девятнадцать забитых мячей и четыре результативные передачи в пятнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах. 15 декабря Холанд установил очередной клубный рекорд, став первым футболистом в истории «Боруссии», забивавшим 30 голов за календарный год. Ранее рекорд принадлежал Лотару Эммерику (1996 год) и Пьер-Эмерику Обамеянгу (2015 год), забившим по 29 мячей.

Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. С тех пор норвежский форвард является незаменимым игроком основного состава. На данный момент трансферная стоимость Холанда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.