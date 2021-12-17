Берлин, 17 декабря, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Закрытие школ и перевод детей на обучение в олнайн-формате должно быть крайней мерой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила новый федеральный министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер.

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«Прежде всего, мы должны следить за тем, чтобы школы оставались открытыми как можно дольше. Это должна быть последняя мысль при поиске путей решения пандемического кризиса», — сказала она.

Штарк-Ватцингер указала, что в результате закрытия школ до 20% учащихся не смогли продолжить обучение. В качестве последствий этого министр отметила снижение уровня образования и ухудшение психоэмоционального состояния молодых людей.

Министр также отметила, что школы являются важным фактором раннего выявления заболеваний посредством регулярного тестирования, и «в этом отношении они помогают бороться с пандемией COVID-19».