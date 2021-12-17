Берлин, 17 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Члены Христианско-демократического союза избрали Фридриха Мерца председателем своей партии, которая впервые за 16 лет оказалась в оппозиции. Немецкий политик получил абсолютное большинство голосов в первом туре голосования, сообщает 17 декабря немецкий журнал Spiegel.

Согласно опубликованным результатам голосования, Фридрих Мерц является главным кандидатом на пост главы Христианско-демократического союза, ныне крупнейшей оппозиционной партии Германии.

Мерц, в третий раз баллотировавшийся на пост председателя ХДС, получил 62,1% голосов, одержав уверенную победу над двумя другими претендентами, Норбертом Реттгеном и Хельге Браун.

ХДС и его баварская союзная партия Христианско-социальный союз (ХСС) потерпели сокрушительное поражение на всеобщих выборах в сентябре 2021 года. Руководитель партии Армин Лаше надеялся заменить уходящего канцлера Ангелу Меркель, однако в результате неудачной попытки ушел в отставку, что привело к внутрипартийному голосованию.