Приштина, Сербия, 17 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи во время выступления в парламенте сепаратистского образования 17 декабря обвинила Сербию в «территориальных претензиях».

Facebook.com/VjosaOsmaniMP Вьоса Османи

«У Сербии четкие территориальные претензии к Косово, и она этого не скрывает в своей риторике и в своих действиях. Сербия, которую Россия используется в качестве базы для реализации собственных интересов, дестабилизирует страны региона, включая Косово», — процитировал телеканал РТС слова Османи.

По мнению Османи, диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной не может удасться, если «мы не будем учиться на ошибках прошлого».

«Мы не позволим, чтобы диалог трансформировался в переговоры о статусе, территории и конституциональном строе нашей страны», — добавила Османи.

Президент сепаратистского образования обвинила Белград в том, что он «руководствуется логикой и идеями прошлого». Она также назвала Косово «главным проектом американской и европейской внешней политики».

Напомним, что албанские сепаратисты в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость, посягнув таким образом на территориальную целостность и конституционный строй Сербии.