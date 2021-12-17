Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на военном корабле, который загорелся на заводе «Северная верфь». Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Клубы дыма от пожара не Северной верфи Александр Новожилов для ИА REGNUM

Напомним, на предприятии горит новейший корвет «Проворный» (проект 20 385), его планировали передать ВМФ России в 2022 году.

«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности»,— уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщает ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под контроль координацию городских и чрезвычайных служб, которые заняты тушением пожара на заводе «Северная верфь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар на судостроительном заводе начался вечером в пятницу, 17 декабря. По предварительным данным, на верфи пострадали четыре человека, один из них получил тяжёлые травмы. Ранг пожара повышен до максимального.

По данным телеканала «78», в ходе пожара серьезно пострадала надстройка корабля, а также главное антенно-мачтовое устройство корвета.

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