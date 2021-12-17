Санкт-Петербург, 17 декабря 2021, 22:18 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на военном корабле, который загорелся на заводе «Северная верфь». Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Клубы дыма от пожара не Северной верфи
Клубы дыма от пожара не Северной верфи
Александр Новожилов для ИА REGNUM

Напомним, на предприятии горит новейший корвет «Проворный» (проект 20 385), его планировали передать ВМФ России в 2022 году.

«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности»,— уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщает ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под контроль координацию городских и чрезвычайных служб, которые заняты тушением пожара на заводе «Северная верфь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар на судостроительном заводе начался вечером в пятницу, 17 декабря. По предварительным данным, на верфи пострадали четыре человека, один из них получил тяжёлые травмы. Ранг пожара повышен до максимального.

По данным телеканала «78», в ходе пожара серьезно пострадала надстройка корабля, а также главное антенно-мачтовое устройство корвета.

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