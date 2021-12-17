В Петербурге начали проверку по факту пожара на «Северной верфи»
Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на военном корабле, который загорелся на заводе «Северная верфь». Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, на предприятии горит новейший корвет «Проворный» (проект 20 385), его планировали передать ВМФ России в 2022 году.
«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности»,— уточнили в прокуратуре.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как сообщает ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под контроль координацию городских и чрезвычайных служб, которые заняты тушением пожара на заводе «Северная верфь».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар на судостроительном заводе начался вечером в пятницу, 17 декабря. По предварительным данным, на верфи пострадали четыре человека, один из них получил тяжёлые травмы. Ранг пожара повышен до максимального.
По данным телеканала «78», в ходе пожара серьезно пострадала надстройка корабля, а также главное антенно-мачтовое устройство корвета.