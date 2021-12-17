Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 22:04 — ИА Регнум. 17 декабря агент 32-летнего украинского центрального защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Максим Дудченко заявил о готовности его клиента покинуть санкт-петербургский клуб: «Если «Зенит» до 1 января не предложит контракт, то он заключит соглашение с тем клубом, кто даст лучшее предложение», — цитирует агент издание «РБ Спорт».

Алексей Колчин ИА REGNUM Ярослав Ракицкий

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий готов пойти на понижение заработной платы, чтобы продлить контракт с санкт-петербургским клубом.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в 22-х матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 28 января 2019 года после ухода из донецкого «Шахтера». «Сине-бело-голубые» заплатили «горнякам» 10 миллионов евро за трансфер защитника. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.