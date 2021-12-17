Минск, 17 декабря, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Подписанный 8 ноября Александром Лукашенко декрет №7 об ужесточении правил поступления в Белоруссию иностранной безвозмездной помощи принят к сведению Советом Республики — верхней палаты Национального собрания Белоруссии. Об этом 17 декабря проинформировала пресс-служба формально законодательного органа постсоветской республики.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

«Декретом введен запрет на получение и (или) использование помощи для ряда целей, в том числе на осуществление террористической и иной экстремистской деятельности. Также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства об иностранной безвозмездной помощи», — сказано в официальном сообщении.

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Принятие к сведению президентского декрета является формой согласия формально законодательного органа (Нацсобрания) с документом, который приобретает силу закона. Регулирует поступление и распределение гуманитарной помощи из-за рубежа управделами президента Белоруссии.