Москва, 17 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические системы вооружения, которые придут на смену комплексам «Авангард», заявил 17 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев телеканалу «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По его словам, новый гиперзвуковой ракетный комплекс понадобится, когда США найдут способ противодействия российским стратегическим системам, существующим сейчас.

Каракаев напомнил, что США не только разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие, но и ищут способы нейтрализации российских гиперзвуковых ракет.

«Но мы должны это понимать и идти дальше в гиперзвуковом оружии. К тому моменту, когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом. И сегодня мы над этим работаем. Разработки есть, есть наработки. Я думаю, что и эта задача нам по плечу», — рассказал командующий РВСН.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Россия имеет гиперзвуковое оружие на боевом дежурстве, Китай завершает испытания подобных систем, США пытаются создать прототип гиперзвуковой ракет, чтобы начать лётные испытания.