Вашингтон, 17 декабря, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Департамент сельского хозяйства США выделит $1,5 млрд, чтобы помочь школьным столовым преодолеть трудности с поставками, сообщает 17 декабря Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Тома Вилсака.

Еда

Штатам стало сложнее закупать большое количество продуктов питания из-за задержек с поставками. Некоторые продукты начали отсутствовать, а на другие поднялась цена.

Министерство сельского хозяйства США обратилось за финансированием к товарной кредитной корпорации (CCC).

На закупку продуктов питания в школы выделят $1 млрд. Еще $500 млн пойдут на закупку местных продуктов питания для раздачи школам.

Как сообщало ИА REGNUM, перегруженные порты, нехватка рабочей силы и товаров, таких как полупроводники, остановили работу некоторых компаний. Koninklijke Philips, голландский концерн, который производит все, от аппаратов МРТ до электрических зубных щеток, снизил свои планы по росту доходов, ссылаясь на проблемы с цепочкой поставок. Нехватка микросхем и задержки с поставками могут помешать компании выполнить заказы на сумму около 200 млн евро в четвертом квартале, что приведет к задержке доходов в следующем году.

Ранее президент США Джо Байден заверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.