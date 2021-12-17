Сыктывкар, , 21:42 — REGNUM Жители Коми, перенесшие ковид, стали чаще умирать от образования тромбов. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает «КомиОнлайн».

Пабло Пикассо. Смерть

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"В 2020-м году в Коми зарегистрировано пять случаев смертности от тромбозов после перенесенного ковида, а в 2021 году — 13 случаев. Наибольшее число таких случаев за всю пандемию было в Сыктывкаре (четыре) и в Ухте (шесть)», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми от коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2494 жителей республики.