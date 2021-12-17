София, 17 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В Болгарии на международном шоссе «Струма» в районе населенного пункта Боснек Перникской области, где 23 ноября сгорел автобус с туристами из Северной Македонии, произошла очередная дорожная авария. Об этом 17 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

garycycles8 Перевернувшийся грузовик

По информации регионального управления дорожной полиции, в ДТП попал грузовой автомобиль, перевозивший щебень из местного карьера. Грузовик перевернулся, водитель получил незначительные травмы. На данный момент участок трассы перекрыт, ведется расследование инцидента.

Напомним, 23 ноября в результате возгорания северомакедонского туристического автобуса на шоссе «Струма» в районе Боснека погибли 45 человек, включая 13 детей. Причиной трагедии назван человеческий фактор.