Мюнхен, Германия, 17 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Сегодня, 17 декабря, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в первом матче семнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Вольфсбургом». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнандес, Альфонсо Дэвис, Марк Рока, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Лерой Сане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски.

«Вольфсбург»: Кун Кастельс, Себастьян Борнау, Максанс Лакруа, Джон Брукс, Ренато Штеффен, Астер Вранкс, Джан-Лука Вальдшмидт, Максимилиан Арнольд, Боте Боку, Янник Герхардт, Ваут Вегорст.

На данный момент «Бавария» с тринадцатью победами и 40 очками занимает чистое первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург», набрав 20 очков, расположился девятью позициями ниже.