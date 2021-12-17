Москва, , 21:37 — REGNUM Ревакцинацию от COVID-19 в военно-медицинских организациях Министерства обороны России прошли более 450 тысяч человек. Об этом сообщается в опубликованном 17 декабря информационном бюллетене ведомства.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«К настоящему времени в Вооружённых силах России плановую ревакцинацию прошли 451 235 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ревакцинацию проходят военнослужащие всех категорий, уже прошедшие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1514 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние шестерых инфицированных оценивается как тяжёлое, ещё шестеро находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 77 военнослужащих. Общая численность перенёсших COVID-19 достигла 45 537 человек.