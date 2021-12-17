Колумбия, США, 17 декабря, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Оговорку допустил американский президент Джо Байден, выступая перед выпускниками Университета Южной Каролины 17 декабря.

World Economic Forum Джо Байден

https://twitter.com/bennyjohnson/status/1471869876163825664

Желая похвалить вице-президента США Камалу Харрис, Байден спутал должность своего заместителя:

«Без шуток, конечно, президент Харрис — великолепная выпускница Говардского университета».

Добавим, что аналогичный случай с Байденом был замечен в марте.