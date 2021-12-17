Вашингтон, 17 декабря, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Регулятор США оштрафовал крупнейший американский банк JPMorgan на $200 млн из-за того, что компания не проконтролировала служебную переписку сотрудников, сообщает 17 декабря The New York Times.

Ben Suhterland JPMorgan Chase

Проблема заключается в том, что сотрудники отдела ценных бумаг обсуждали внутренние дела компании в личной переписке в WhatsApp или почте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила банк в широкомасштабных и длительных нарушениях, которые происходили с января 2018 года по ноябрь 2020 года. Более того, комиссия по торговле товарными фьючерсами США также оштрафовала JPMorgan на $75 млн за аналогичные нарушения, совершенные еще в 2015 году.

Ранее Федеральная резервная система США опубликовала сообщение, в котором говорится, что Deutsche Bank оштрафован на 156 миллионов долларов. Немецкий банк обвиняется в «небезопасных практиках на внешних валютных рынках».