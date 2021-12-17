Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Экипажа на борту корвета «Проворный», который загорелся на верфи в Санкт-Петербурге, не было, так как корабль только строится, сообщает 17 декабря «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

«Северная верфь» «Северная верфь»

«Корабль должны были сдать флоту в конце 2022 года. Эти сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар», — цитирует слова собеседника агентство.

Корабль находится в ведении завода «Северная верфь» и военным он не передавался.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на заводе «Северная верфь» произошёл сильный пожар, охвативший строящийся для ВМФ России корвет проекта 20 385.