В Сербии вопрос для референдума по конституции напечатают на 29 языках
Белград, 17 декабря, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии утвердила содержание и форму бюллетеней для референдума об изменении конституции, который пройдет 16 января. Об этом 17 декабря сообщили сербские СМИ.
Кроме сербского, вопрос, который выносится на референдум, будет напечатан еще в 29 языковых вариантах, вернее, на всех языках национальных меньшинств, которые имеют статус служебного, передает телеканал РТС.
РИК Сербии утвердила и размер денежного возмещения для муниципальных и городских избирательных комиссий, которые будут участвовать в проведении референдума. Муниципалитет, в котором зарегистрировано до 30 000 избирателей, получит 480 000 динаров (примерно $4700).
Напомним, что граждане Сербии в январе на референдуме должны высказаться за или против внесения изменений в текст конституции в той части, которая касается правосудной системы и процедуры выбора судей.