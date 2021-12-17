Копенгаген, 17 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Риск воспаления сердечной мышцы после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna оказался в четыре раза выше, чем после применения вакцины Pfizer/BioNTech, сообщает 17 декабря Reuters со ссылкой на датское исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The BMJ.

(сс) U.S. Navy Вакцина Moderna

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В ходе исследования были проанализированы данные почти 85% жителей Дании — 4,9 миллиона человек в возрасте 12 лет и старше. Ученые проверяли связь между вакцинами от COVID-19 и воспалением сердца, также известным как миокардит или миоперикардит.

После вакцинации препаратом компании Moderna риск развития миокардита или миоперикардита в датской популяции оказался значительно выше, чем после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, говорится в исследовании.

Ранее ученые из крупнейшего медцентра Израиля имени Хаима Шибы установили, что две дозы вакцины Pfizer могут быть недостаточно эффективны против штамма коронавируса «Омикрон». По их мнению, вакцинированные бустерной дозой будут с большей вероятностью защищены от нового варианта вируса.