В Болгарии еще четверо депутатов парламента сложили свои полномочия
София, 17 декабря, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Сразу четыре депутата Народного собрания (парламента) Болгарии добровольно сложили свои полномочия, отказавшись от дальнейшей парламентской деятельности. Об этом 17 декабря сообщило «Болгарское телевидение».
Согласно официальной информации, речь идет о Радостине Ценовой, Велико Минове, Иване Христанове и Христо Даскалове, являющихся представителями коалиционной партии «Продолжаем перемены» и считающихся ближайшими соратниками нового премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.
В ходе парламентского заседания 17 декабря свои голоса в пользу отставки указанных депутатов отдали 117 членов Народного собрания, двое были против, еще трое воздержались.
Причины увольнения народных избранников не уточняются. Напомним, ранее фракцию «Продолжаем перемены» покинули два парламентария.