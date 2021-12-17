София, 17 декабря, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Сразу четыре депутата Народного собрания (парламента) Болгарии добровольно сложили свои полномочия, отказавшись от дальнейшей парламентской деятельности. Об этом 17 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Chris Blakeley Тройная отставка

Согласно официальной информации, речь идет о Радостине Ценовой, Велико Минове, Иване Христанове и Христо Даскалове, являющихся представителями коалиционной партии «Продолжаем перемены» и считающихся ближайшими соратниками нового премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.

В ходе парламентского заседания 17 декабря свои голоса в пользу отставки указанных депутатов отдали 117 членов Народного собрания, двое были против, еще трое воздержались.

Причины увольнения народных избранников не уточняются. Напомним, ранее фракцию «Продолжаем перемены» покинули два парламентария.