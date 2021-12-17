Пекин, 17 декабря, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Китай наращивает объемы гуманитарной помощи Южному Судану; на 16 декабря стране в экстренном порядке пожертвованы около 4 тыс. тонн риса. Сложная ситуация сложилась в результате наводнений, от которых более всего страдает именно южная часть прежде единого государства. Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что благодарность о имени южно-суданского правительства китайской стороне высказал председатель Комиссии по оказанию помощи и реабилитации Манасе Ломоле.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южный Судан

Чиновник особо подчеркнул, что помощь Китая свидетельствует о неизменной дружбе и поддержке молодого государства. Он также отметил, что Южный Суда в текущем году пережил около шести десятков крупных наводнений, от которых пострадали 8 из 10 штатов страны с населением в 800 тыс. человек. Всего в стране с проблемой нехватки продовольствия сталкиваются около 11 млн жителей.

Во время церемонии передачи гуманитарной помощи посол КНР Хуа Нин отметил, что помощь стране окали и некоторые китайские компании. Объединяться в горе и в радости, по словам дипломата, — старая традиция, характерная для отношений Китая со странами Африки.

Помимо продовольствия, посольство КНР в Южном Судане в ноябре передало жертвам наводнений около 500 тыс. долларов чрезвычайной помощи.