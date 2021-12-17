Москва, 17 декабря, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Германия явно недооценивает хитрость Лукашенко и может опять столкнуться с миграционным кризисом. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Олаф Шольц и немецкое руководство в целом недооценивает относительную стабильность белорусской власти, считает политолог. Германия также явно недооценивает исторические и культурные связи белорусов и России, но при этом европейцы явно переоценивают свои возможности, когда планируют сменить режим в Минске, полагает Борисов.

«Это им не по плечу. Своим неконструктивным подходом немцы могут себе и полякам создать очередной кризис с беженцами», — отметил эксперт.

Олаф Шольц «явно недооценивает деревенскую хитрость Лукашенко», но остаётся лишь догадываться, какие меры давления на ЕС и на Германию станет использовать Александр Лукашенко в дальнейшем, заключил Борисов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц и его кабинет заявили о непризнании легитимности Александра Лукашенко.