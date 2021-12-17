Газни, Афганистан, 17 декабря, 2021, 21:09 — ИА Регнум. Ректор частного университета Султана Махмуда Газневи в афганской провинции Газни Мераджуддин Вакар был похищен и убит. Об этом сообщает 17 декабря информационное агентство «Шафакна».

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Сотрудник университета, пожелавший не называть своего имени, сообщил агентству, что захороненное тело Мераджуддина Вакара было обнаружено два дня назад в уезде Дих-Як провинции Газни.

Ректор университета был похищен неизвестными около двух месяцев назади. По данным сотрудников учреждения, за прошедшее время никто не связывался с его семьей по вопросу выкупа.

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что по факту похищения и убийства Мераджуддина Вакара ведётся расследование.

Напомним, ранее также был похищендекан факультета шариатского права университета в Газни Саид Асиф Хашеми. Два преподавателя университета заявили, что Хашеми был задержан боевиками, которые представились талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и увезён в неизвестном направлении.