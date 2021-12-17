Пекин, 17 декабря, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В сторону понижения скорректирован объем ВВП Китая по итогам 2020 года. Общий показатель ВВП, первоначально составивший 101,36 трлн юаней (около 16 трлн долларов), в результате снизился почти на 242 млрд юаней. Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным того же ГСУ, объем ВВП в постоянных ценах в стране за тот же период увеличился на 2,2%, снизившись от предварительного прогноза на 0,1%. В Китае в соответствии с национальной системой экономического учета, ВВП ежегодно рассчитывается дважды. Вслед за предварительным расчетом, в зависимости от отчетов соответствующих ведомств, происходит его пересмотр с коррекцией в ту или иную сторону.