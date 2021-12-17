Ижевск, 17 декабря, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии назначен Михаил Юдин. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Фото министерстве сельского хозяйства Калужской области

С 2019 года Юдин являлся замминистра сельского хозяйства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Абрамова, которая ранее совмещала должности вице-премьера и министра сельского хозяйства, накануне была освобождена от должности главы ведомства и назначена зампредом правительства республики.

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