Бухарест, 17 декабря, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Здание Румынского атенеума — главного концертного зала города и места проведения ежегодного международного музыкального фестиваля — подверглось атаке вандалов. Об этом 17 декабря сообщило «Телевидение Румынии».

Pixi Румынский атенеум

Как утверждают очевидцы, неизвестные лица изрисовали граффити центральный вход в заведение, а также боковые стены южного корпуса комплекса. Кроме того, на фасаде Атениума появились непристойные надписи.

«Румыния является цивилизованным государством, а Атениум по праву считается одним из символов Бухареста, — отмечено в открытом письме работников культуры Румынии в мэрию румынской столицы. — Это памятник, переживший нацистскую оккупацию, десятки пожаров и взрывов, но он беззащитен перед сегодняшней человеческой глупостью. Мы просим власть защитить наше культурное наследие».

Добавим, что бухарестская полиция уже приступила к поиску злоумышленников. Согласно румынскому законодательству, вандалам грозит до пяти лет лишения свободы.