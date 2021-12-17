Москва, 17 декабря 2021, 22:05 — REGNUM Нельзя обсуждать умиротворение в Донбассе без представителей России. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Саммит «Восточное партнерство»
Саммит «Восточное партнерство»

«Насколько вообще могут европейские политики (и насколько это правомерно) что-либо обсуждать без Путина (представителя России)»? — задается вопросом политолог.

«Россия является не стороной, но гарантом выполнения Минских договорённостей», — напомнил эксперт.

«Так что без неё, без её представителя, без президента РФ другие партнеры решение, обязательные для всех сторон конфликта, принимать не могут» — заключил Борисов.

Напомним, что в рамках саммита «Восточное партнерство» прошла встреча между Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским.