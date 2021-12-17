Москва, , 22:05 — REGNUM Нельзя обсуждать умиротворение в Донбассе без представителей России. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Саммит «Восточное партнерство»

«Насколько вообще могут европейские политики (и насколько это правомерно) что-либо обсуждать без Путина (представителя России)»? — задается вопросом политолог.

«Россия является не стороной, но гарантом выполнения Минских договорённостей», — напомнил эксперт.

«Так что без неё, без её представителя, без президента РФ другие партнеры решение, обязательные для всех сторон конфликта, принимать не могут» — заключил Борисов.

Напомним, что в рамках саммита «Восточное партнерство» прошла встреча между Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским.