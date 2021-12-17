Рим, , 20:59 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томаш Стракоша, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Педро, Маттиа Дзакканьи.

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Зиньо Ванхейсден, Доменико Кришито, Хоан Васкес, Паоло Гильоне, Стефано Стураро, Милан Бадель, Андреа Кабьязо, Маноло Портанова, Горан Пандев, Маттиа Дестро.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Лукой Паретто. Ассистенты главного судьи — Луиджи России и Дамиано Марган.