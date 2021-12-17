Москва, 17 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Ответные меры ввела Москва на недружественные действия Великобритании «по делу Навального», говорится в опубликованном 17 декабря заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Семерым британцам запрещён въезд в Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Навальный

Напомнив, что Лондон в августе объявил о введении персональных санкций в отношении семерых российских граждан «из-за якобы их «прямой ответственности за отравление Алексея Навального», причём это было сделано «под надуманными и абсурдными предлогами», Захарова заявила следующее.

Москва «на основе принципа взаимности» отвечает на «недружественные действия Лондона» введением персональных санкций «в отношении соразмерного числа представителей Великобритании». Под санкции России подпадают семь человек, плотно вовлечённых в антироссийскую деятельность.

«Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении. Российский дипломат в очередной раз призвала британские власти прекратить конфронтацию в отношении России.