Ижевск, , 20:56 — REGNUM Очень много нареканий в текущем году поступает на состояние улиц Ижевска после снегопадов. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии.

Последствия снегопада

«Почему весь город опять залит солью, при этом никто не чистит снег», — зачитал Бречалов сообщение одного из пользователей, потребовав ответа от главы Ижевска Олега Бекмеметьева.

Также глава Удмуртии отметил, что каждое утро упражняется и пишет сразу мэру Ижевска.

«Помните мы собирались в 19-м году и обсуждали, как заменить эти реагенты, чтобы грязи не было, и вы делали какие-то эксперименты и горожане, кстати, отмечали существенные изменения по уборке города в зимнее особенно время… Но в этом году чего-то у нас не получается», — констатировал Бречалов.

По словам главы Ижевска, в 2019 году были последние месяцы, когда использовались песко-соляные смеси, сейчас закупаются другие средства. В настоящее время, особенно при переходных температурах от ноля до резкого минуса, используется песок. Подснежные ледяные слои вручную отрабатываются кирками и ломами.

Глава Удмуртии подчеркнул, что прошлый зимний сезон был также достаточно трудным, с большим числом температурных переходов от минуса к плюсу и обратно. Но состояние улиц было лучше, жители об этом писали.

«Я вот вам что скажу, послушайте. Я вышел, не поленился взять лопату, помочь — у меня женщина там рядом с резиденцией убирает», — рассказал Бречалов.

«Коллеги, если мы видим, что ситуация сложная, я сейчас не шучу, мы не больше перегружаемся как наши педагоги или врачи, или работяги на заводах… Вышли на тридцать минут, если мы видим, что критическая ситуация по снегу и так далее, вышли, это всех касается, своими командами, хотя бы у соцобъектов, взяли лопаты и раскидали. Да, если мы не успеваем по-другому, и подрядчики не успевают… Я на полном серьезе говорю», — обратился к участвующим в прямой линии чиновникам глава республики.

«Я понимаю, есть критические ситуации, когда осадков кратно больше, чем обычно. Ну так давайте выходить тогда. Ведь не только потому, что это жижа, про которую в обращении написали, это риск. В нас триста с лишним обращений в травмпункты про что? Поскользнулся человек, упал. Ведь мы про это говорим», — объяснил подчиненным Бречалов.

Причем лично глава Удмуртии заметил, что когда снега нет, под окнами целую ночь трактор что-то «гоняет», непонятно, что метет, и то же самое говорят жители.

«Мы же прогноз знаем заранее. Почему у нас постоянно получается, что мы врасплох, ох-ты, зима настала, снег выпал… Резюме: ежедневный контроль. Если мы понимаем, что ситуация критичная, выходим все вместе, берем инвентарь, как вы говорите, ломики и так далее, и убираем. Если ситуация критичная, больше осадков», — призвал Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября жители Ижевска начали жаловаться на очень скользкие тротуары. В частности, практически полностью покрылась льдом Центральная площадь. При этом в администрации Октябрьского района сообщили, что не могут использовать обычные реагенты на этой площадке, поскольку испортится плитка.

В ноябре в травматологическую поликлинику горбольницы №3 обратились 235 жителей города, которые получили травмы только из-за гололёда.